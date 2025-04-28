ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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На ВДНХ высадили 22 красных клёна

На ВДНХ высадили 22 красных клёна

26 апреля на ВДНХ во время общегородского субботника привели в порядок 325 гектаров территории. Как рассказал технический директор ВДНХ Максим Тынянов в ходе пресс-подхода, организованного информационным центром Правительства Москвы, в субботнике приняли участие 2 тысячи человек, в том числе медийные гости, сотрудники ВДНХ, представители СМИ.

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