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Царьград

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Трамп: США потратили миллионы на мировое влияние, в отличие от России

Трамп: США потратили миллионы на мировое влияние, в отличие от России

Президент США Дональд Трамп на форуме в Майами критиковал американские траты, сравнивая их с обвинениями против России о вмешательстве в выборы за $2.

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