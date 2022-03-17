Куба или Чукотка? Новые направления для путешествий в России. Где ждут в мире? Интурмаркет 2022

Отдых на Чукотке, в Хакасии, Калмыкии или в Дагестане? Что доступно, какие цены, развивают ли внутренний туризм и подходят ли новые направления для самостоятельных путешествий? На выставке Интурмаркет мы поговорили не с менеджерами из московских офисов, которые продают туры, а с людьми из регионов, которые развивают свою родину, живут своей культурой и очень ждут в гости всех, кому интересно что-то больше, чем море-пляж.