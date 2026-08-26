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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инна Гончаренко: «Петросян попросила помочь ей подготовиться к контрольным прокатам. Рассматриваем возможность продолжения сотрудничества»

Тренер Инна Гончаренко рассказала о работе с фигуристкой Аделией Петросян.  «Аделия обратилась ко мне с просьбой помочь ей подготовиться к контрольным прокатам сборной.

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