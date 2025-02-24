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Спецназ Росгвардии ликвидировал укрытие ВСУ в Курской области с дрона

Спецназ Росгвардии ликвидировал укрытие ВСУ в Курской области с дрона

Спецназ Росгвардии успешно уничтожил укрытие ВСУ в Курской области с помощью дрона, ликвидировав личный состав и вооружение.

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