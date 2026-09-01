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Курские новости

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Вступили в силу новые законы о частной охране и детективах в России

Вступили в силу новые законы о частной охране и детективах в России

Частные охранники смогут работать только с оружием ограниченного поражения и обязаны застраховать профессиональную ответственность.

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