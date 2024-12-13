Открытое учебное занятие у Малюковой К.Ю.

11.12.2024 открытое учебное занятие по учебному предмету ´Производственное обучение´ в учебной группе № 322 по теме: ´Приготовление кремов: крем ´Особый´, крем сливочный с какао-порошком´ провела мастер производственного обучения учреждения образования Малюкова Ксения Юрьевна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии