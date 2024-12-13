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Открытое учебное занятие у Малюковой К.Ю.

Открытое учебное занятие у Малюковой К.Ю.

11.12.2024 открытое учебное занятие по учебному предмету ´Производственное обучение´ в учебной группе № 322 по теме: ´Приготовление кремов: крем ´Особый´, крем сливочный с какао-порошком´ провела мастер производственного обучения учреждения образования Малюкова Ксения Юрьевна.

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