Лондон разрешил РФ не выплачивать украинской компании млн долларов за энергоактивы в Крыму

Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять постановление Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за потерю энергоактивов на полуострове Крым.
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