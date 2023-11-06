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Лавров заявил, что "щупальца" НАТО по всей планете уходят в прошлое

НАТО надорвется, распространяя свои "щупальца" по всей планете, времена безраздельной гегемонии альянса стали достоянием истории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

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