Лавров заявил, что "щупальца" НАТО по всей планете уходят в прошлое

НАТО надорвется, распространяя свои "щупальца" по всей планете, времена безраздельной гегемонии альянса стали достоянием истории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".