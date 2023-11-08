15 необычных способов использования обычной косметики

Если у средства истёк срок годности, ему найдётся применение в быту. Главное правило: если срок годности подошёл к концу, а продукт заметно изменил свои свойства, например приобрёл странный запах или необычную консистенцию, ни за что не наносите его на кожу и волосы.
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