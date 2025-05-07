Тим Суини признал, что лаунчеру Epic Games не хватает функций удобства и ег...

Тим Суини признал, что лаунчеру Epic Games не хватает функций удобства и его сложнее использовать, чем SteamПосле серии увольнений и провалившихся эксклюзивных сделок, было подтверждено, что магазин Epic Games все еще остается убыточным спустя пять лет после запуска.