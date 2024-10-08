Экономист Разуваев заявил, что Россия при Путине совершила экономическое чудо

В день рождения Владимира Путина экономист Александр Разуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, заявил, что президент воплотил в жизнь многие мечты экономистов, сделав страну сильной и независимой.
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