"Президентские выборы <.> могут преподнести нам не один сюрприз", — рассуждает в вашингтонском издании The Hill американский специалист по России украинского происхождения Александр Мотыль.
"Мини оранжевая революция": у Запада свои планы на выборы в России
Комментарии
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М
Мария
Слава Богу, дураков сейчас нет в необходимом для Майдана количестве. Спасибо хохлам за прививку против Майданов. Ничего у них не получится! Организаторы былых развлечений где? Иных уж нет, а те далече. Навальный сидит. Ходорковский в Англии. Так что у этой публики кадровый голод. Даже Надеждину не могли толком организовать голоса, деньги на ветер.
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16 час.
Т
Татьяна
Собчак надо изолировать.
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15 час.
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