"Мини оранжевая революция": у Запада свои планы на выборы в России

М

Мария

Слава Богу, дураков сейчас нет в необходимом для Майдана количестве. Спасибо хохлам за прививку против Майданов. Ничего у них не получится! Организаторы былых развлечений где? Иных уж нет, а те далече. Навальный сидит. Ходорковский в Англии. Так что у этой публики кадровый голод. Даже Надеждину не могли толком организовать голоса, деньги на ветер.