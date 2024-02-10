Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Мини оранжевая революция": у Запада свои планы на выборы в России

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Комментарии
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М
Мария
Слава Богу, дураков сейчас нет в необходимом для Майдана количестве. Спасибо хохлам за прививку против Майданов. Ничего у них не получится! Организаторы былых развлечений где? Иных уж нет, а те далече. Навальный сидит. Ходорковский в Англии. Так что у этой публики кадровый голод. Даже Надеждину не могли толком организовать голоса, деньги на ветер.
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16 час.
Т
Татьяна
Собчак надо изолировать.
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15 час.

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