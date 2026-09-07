Путин поддержал рост продолжительности жизни на Дальнем Востоке

К 2036 году в Дальневосточном федеральном округе ожидается рост продолжительности жизни до 81 года, что на 12 лет больше по сравнению с 2023 годом.
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