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Царьград

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Путин поддержал рост продолжительности жизни на Дальнем Востоке

Путин поддержал рост продолжительности жизни на Дальнем Востоке

К 2036 году в Дальневосточном федеральном округе ожидается рост продолжительности жизни до 81 года, что на 12 лет больше по сравнению с 2023 годом.

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