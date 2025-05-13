Усиление ракетных возможностей России угрожает США, заявил генерал Гийо

Пентагон обеспокоен усилением крылатых ракет России, что угрожает безопасности США. Генерал Грегори Гийо выделил опыт, приобретённый российскими силами в ходе операций на Украине, и развитие новых ракетных комплексов как фактор риска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии