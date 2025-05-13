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Усиление ракетных возможностей России угрожает США, заявил генерал Гийо

Усиление ракетных возможностей России угрожает США, заявил генерал Гийо

Пентагон обеспокоен усилением крылатых ракет России, что угрожает безопасности США. Генерал Грегори Гийо выделил опыт, приобретённый российскими силами в ходе операций на Украине, и развитие новых ракетных комплексов как фактор риска.

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