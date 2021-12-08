Салливан заявил, что "Северный поток - 2" является "рычагом" против "агрессии" России

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "Северный поток - 2" якобы является "рычагом" против "агрессии" России, указав на пользу для США от существования этого газопровода, сообщает Reuters.
Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "Северный поток - 2" якобы является "рычагом" против "агрессии" России, указав на пользу для США от существования этого газопровода, сообщает Reuters.
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