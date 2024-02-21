Такая странная любовь к России...

И

Искандер

Посмотри на лицо Эдуарда Лимонова. В нижнем ряду, пятый справа. И запомни его. А потом поинтересуйся биографией этого человека. Он бился за свою правду с оружием в руках. И не один раз. Защищал Белый дом в 1993, дрался в Югославии на стороне сербов, в Абхазии на стороне абхазов, в Приднестровье на стороне Приднестровской республики. Сидел в Лефортово якобы за «созданию незаконных вооружённых формирований» (для защиты русскоязычного населения в Казахстане), приговорён к 4 годам лишения свободы. Можешь ты сказать о себе то же? И такого человека ты тупо ставишь в один ряд с альбац, сванидзе, шендеровичем, новодворской?! СТЫДНО!