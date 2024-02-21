Гений про злодейства Последние три дня, с тоской взирая на нашу оппозицию, которая, бедная, позавчера лишилась своей последней радости и надежды, меня охватывает просто какое-то экзистенциальное удивление.
Такая странная любовь к России...
Комментарии
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И
Искандер
Посмотри на лицо Эдуарда Лимонова. В нижнем ряду, пятый справа. И запомни его. А потом поинтересуйся биографией этого человека. Он бился за свою правду с оружием в руках. И не один раз. Защищал Белый дом в 1993, дрался в Югославии на стороне сербов, в Абхазии на стороне абхазов, в Приднестровье на стороне Приднестровской республики. Сидел в Лефортово якобы за «созданию незаконных вооружённых формирований» (для защиты русскоязычного населения в Казахстане), приговорён к 4 годам лишения свободы. Можешь ты сказать о себе то же? И такого человека ты тупо ставишь в один ряд с альбац, сванидзе, шендеровичем, новодворской?! СТЫДНО!
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3 час.
М
ММ
У глистов очень большая любовь к пищеварительному тракту! Они без него не выживут!
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3 час.
Виктор Хмель
Странно, но Лимонова на фото я не увидел. Пятый справа Чхартишвили (Акунин)
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2 мин.
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