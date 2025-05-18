Почти 40 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2** На ...

Почти 40 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2На пресс-сайте CD Projekt RED обнаружилась подборка из чертовой дюжины роликов с демонстрацией игрового процесса экшен-RPG Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2.
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