Савичева отреагировала на замечания Чумакова в шоу: «Совершенно неконструктивная критика»

Артистка отказалась воспринимать всерьез комментарии коллеги. Юлия Савичева предоставлено Пресс-службойЮлия Савичева заочно поспорила с Алексеем Чумаковым, с которым они вместе участвуют в шоу «Один в один».
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