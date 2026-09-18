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Царьград

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Во сколько нужно завтракать и ужинать, чтобы похудеть: Учёные удивили

Во сколько нужно завтракать и ужинать, чтобы похудеть: Учёные удивили

Учёные удивили: чтобы похудеть, важно знать, во сколько нужно завтракать и ужинать. Оказалось, время приёма пищи влияет на вес не меньше, чем сама еда.

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