Финал хоккейного «Кубка адмирала Ушакова» пройдет в Москве 1 июня

В турнире принимают участие команды юных хоккеистов из различных регионов В проходящем в Москве хоккейном чемпионате «Кубок адмирала Ушакова» приняли участие 19 команд юных хоккеистов из различных регионов РФ.
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