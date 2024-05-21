Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Теперь пошли латентные перестановки, непоказные, как было с МО РФ. Сегодня Путин освободил Владимира Толстого от долж...Путин назначил за...
  • Наталия
    Никабы, это очень удобно для террористов. Никаб не только скрывает лицо, но и позволит, при желании, скрыть даже пере...Советник Президен...
  • Ваша Светлость
    Ты, пидор, не по адресу, ссука это твоя мамашка..."Очень напоминает...

Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Советник Владимира Путина, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает необходимым ввести запрет на ношение никаба - женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз (как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Черных
&quot;Обращу внимание ещё на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза.&quot;  Разрешены никабы? Вы серьёзно? Понятно, что к религии это не имеет никакого отношения, поэтому, если разрешены, то можно носить всем женщинам, а не только мусульманкам, да и не только женщинам. Многие этим могут воспользоваться.
Ответить
8 час.
Е Ва
не достаточно, на работе оне должны соблюдать дрескод и никаких хиджабов, пусть у себя в ауле их носят, а то нам указывать что носить они мастаки((
Ответить
4 час.
Наталия
Никабы, это очень удобно для террористов. Никаб не только скрывает лицо, но и позволит, при желании, скрыть даже переодетого мужчину. В наших мусульманских республиках этого нет. Насаждается из-за рубежа радикальными исламистами. Это не только не приемлемо для России, но опасно
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх