Советник Владимира Путина, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает необходимым ввести запрет на ношение никаба - женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз (как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета).
Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»
Комментарии
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Ирина Черных
"Обращу внимание ещё на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза." Разрешены никабы? Вы серьёзно? Понятно, что к религии это не имеет никакого отношения, поэтому, если разрешены, то можно носить всем женщинам, а не только мусульманкам, да и не только женщинам. Многие этим могут воспользоваться.
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8 час.
Е Ва
не достаточно, на работе оне должны соблюдать дрескод и никаких хиджабов, пусть у себя в ауле их носят, а то нам указывать что носить они мастаки((
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4 час.
Наталия
Никабы, это очень удобно для террористов. Никаб не только скрывает лицо, но и позволит, при желании, скрыть даже переодетого мужчину. В наших мусульманских республиках этого нет. Насаждается из-за рубежа радикальными исламистами. Это не только не приемлемо для России, но опасно
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1 час.
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