Советник Президента РФ: «Никабы в России должны быть запрещены»

Ирина Черных "Обращу внимание ещё на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза." Разрешены никабы? Вы серьёзно? Понятно, что к религии это не имеет никакого отношения, поэтому, если разрешены, то можно носить всем женщинам, а не только мусульманкам, да и не только женщинам. Многие этим могут воспользоваться.

Е Ва не достаточно, на работе оне должны соблюдать дрескод и никаких хиджабов, пусть у себя в ауле их носят, а то нам указывать что носить они мастаки((