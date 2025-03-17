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Прокуратура Приморья будет добиваться ужесточения приговора виновникам вспышки туберкулеза в школе

Прокуратура Приморья будет добиваться ужесточения приговора виновникам вспышки туберкулеза в школе

В Приморье осуждены предприниматель и его работник за нарушение правил организации питания детей в школе и распространение туберкулёза среди учащихся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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