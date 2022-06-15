Поболтаем

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  • Андрей Тимохин
    Один стент до санкций — 1500-2000$ 🤥 У каждого "спенса" такие деньжищи находятся на самом видном месте, да ещё и в п...Размышления о том...
  • Светлана Снегина
    и тут такая братва подваливаетКогда зашел не в ...
  • lakmus
    До чего-же они симпатиШные. Идея и исполнение на высоте. Талантливо.По дороге летним ...

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