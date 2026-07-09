Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

352 подписчика

ВФЛА оспорила решение World Athletics о продлении отстранения российских спортсменов

ВФЛА оспорила решение World Athletics о продлении отстранения российских спортсменов

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии