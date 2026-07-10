Привычки японцев: Кажется странным, а потом хочешь также

Японский быт построен вокруг уважения к пространству и людям рядом. Здесь каждая вещь имеет свое место, а даже такие мелочи, как тапочки у двери или способ убрать кровать утром, связаны с определенной логикой.
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