В Петербурге состоится концерт Российского национального оркестра

Он пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича В рамках весеннего цикла проекта «Парад оркестров» Российский национальный оркестр, обладатель премии «Грэмми», выступит в Большом зале Филармонии им.
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