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Спички - не игрушка

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И тут Путин виноват! В диктатуре Зеленского приказано винить Кремль

И тут Путин виноват! В диктатуре Зеленского приказано винить Кремль

Политнавигатор На Украине невозможно провести выборы совсем не из-за того, что Владимир Зеленский и его проворовавшееся окружение цепляются за власть, используя боевые действия как оправдание для узурпации власти.

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