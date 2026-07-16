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Царьград

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Arrestованы Дженнифер и Джоэл Конерт за жестокое обращение с дочерью

Arrestованы Дженнифер и Джоэл Конерт за жестокое обращение с дочерью

В штате Флорида арестованы Дженнифер и Джоэл Конерт. Их обвиняют в жестоком обращении с 12-летней приемной дочерью: девочку держали в запертой комнате без туалета и подвергали физическому и психологическому насилию.

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