Аргументы недели

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Минобороны Британии: саммит Путина и Джонсона возможен, если Москва «прекратит злонамеренные действия»

Минобороны Британии: саммит Путина и Джонсона возможен, если Москва «прекратит злонамеренные действия»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона станет возможной лишь в том случае, если Москва "прекратит злонамеренные действия".

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Антон
На кой чёрт, нам сдался он?))))

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