Военное обозрение

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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России контрактную армию большой численности, запретив «ЧВК и их аналоги»

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России контрактную армию большой численности, запретив «ЧВК и их аналоги»

России необходима контрактная армия общей численностью не менее 7 млн. человек, при этом деятельность частных военных компаний должна быть запрещена.

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