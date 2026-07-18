"Провести ревизию школ, больниц, учреждений культуры и МУПов": Шпион узнал о планах Минфина уволить тысячи бюджетников

ВЮ

Вальтер Юпитерский

Всё правильно. Что-то назревает. Кто-то этими процессами УВЕРЕННО дирижирует. Сначала пригнали в Россию миллионы мигрантов мусульман, для того, чтобы русских дразнить, а русских отправили на СВО. Потом, весной, начали убивать коров на востоке страны. Теперь исчез бензин по нормальным ценам. Взвинтили цену на бензин по 150 рублей за литр. Следом начнёт всё дорожать. Народ видит эти процессы и начинает усиленно готовиться к лихим девяностым. Склады быстро пустеют. К августу что-то ещё произойдёт. Потом будут выборы в Госдуму, победит ЕДИНАЯ РОССИЯ, хотя за неё никто не будет голосовать. Потом поднимут коммунальные и когда-то наверное у народа терпение закончится и тогда появится совершенно неизвестное лицо, которое сломает эту прогнившую систему.