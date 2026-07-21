Манускрипт Войнича и другие артефакты эльфийского мира

Есть в нашем мире некоторые артефакты, которые, как бы, не должны существовать. Они нарушают научные представления об истории этого мира, и не только об истории, но и о том, что вообще что-то может существовать в нашем мире неизведанное.
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