Владимир Колокольцев представил к награждению государственной наградой участкового уполномоченного полиции из Дагестана за спасение утопавших в реке

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил к награждению государственной наградой участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Бабаюртовскому району Республики Дагестан лейтенанта полиции Шахбана Гасанова», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии