Актер Певцов заявил, что "Ленком" игнорирует творческое завещание Марка Захарова

Актер Дмитрий Певцов в своем Telegram-канале заявил, что руководство "Ленкома" проигнорировало творческое завещание бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова и опубликовал фотографии с распоряжениями худрука.
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