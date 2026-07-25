Совет Федерации на заседании в пятницу осудил милитаризацию Евросоюза и накачку объединением киевского режима оружием, следует из обращения сенаторов РФ к ООН, парламентам мира и парламентским организациям.
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