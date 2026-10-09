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Одноклассники: 8 из 10 россиян старше 35 лет смотрят видео о товарах и услугах перед покупкой

Одноклассники: 8 из 10 россиян старше 35 лет смотрят видео о товарах и услугах перед покупкой

Соцсеть ОК провела исследование среди пользователей старше 35 лет в России и выяснила, как формат видео влияет на выбор товаров и услуг.

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