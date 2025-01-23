В Петербурге к 2030 году откроют 11 новых станций метро

Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко В Петербурге через пять лет намерены открыть 11 новых станций метрополитена, сообщил вице-губернатор города Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
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