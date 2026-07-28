Серяков: человечество приблизилось к победе над раком

Руководитель Онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что за последние десять-пятнадцать лет онкология совершила революцию: многие виды рака превратились в хронические или полностью излечимые состояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии