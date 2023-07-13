Юрист Хрусталева: работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров с 1 августа составит 400 рублей. Об этом сообщила юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева в беседе с «Российской газетой».
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