В Совете Федерации хотят ввести лимиты на покупку сим-карт

В Совете Федерации предложили ограничить число сим-карт, которые может приобрести один абонент. Соответствующее письмо уже направил сенатор Совета Федерации Артем Шейкин директору департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры РФ Дмитрию Туру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии