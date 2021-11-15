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В Буркина-Фасо при теракте погибли 32 человека

В Буркина-Фасо при теракте погибли 32 человека

Не менее 32 человек погибли в результате теракта на севере Буркина-Фасо, заявил представитель правительства республики Уссени Тамбура в ходе пресс-конференции «По предварительным данным, погибли 28 военнослужащих и четверо гражданских», — заявил он.

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