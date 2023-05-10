У отца Холанда случился конфликт с фанатами «Реала». Охрана вывела его с трибуны «Бернабеу»

Во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским клубом и «Манчестер Сити» (1:1) Альф-Инге Холанд якобы оскорблял фанатов «сливочных» и бросал в них еду, сообщает Daily Mail со ссылкой на испанского журналиста Иньяки Ангуло.