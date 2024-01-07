Приключения спецгруппы натовских наёмников у Авдеевки — архивные кадры с вражеских камер. Как сообщала «Русская Весна», в конце декабря в ходе ночного боя наши бойцы разгромили англоязычное подразделение врага, пытавшееся атаковать наши позиции.
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