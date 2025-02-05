🇵🇭 Филиппины готовятся к сезону военных учений На фоне напряженности в Южно-Китайском море, на Филиппинах скоро начнется сезон крупных учений.
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🇵🇭 Филиппины готовятся к сезону военных учений На фоне напряженности в Южно-Китайском море, на Филиппинах скоро начнется сезон крупных учений.
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