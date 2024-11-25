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Пособников телефонных мошенников с Украины задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых участников группы, работающих год на телефонных мошенников с Украины, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Ирина Волк.

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