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«Время идёт»: в Британии предупредили Украину о грядущей катастрофе

«Время идёт»: в Британии предупредили Украину о грядущей катастрофе

Идеологические влияние Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей твердо выступают против помощи Украине, это может иметь катастрофические последствия для Киева, сообщила британская газета Guardian.

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