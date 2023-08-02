Посреди ночи британских наёмников всполошил настойчивый стук в дверь. "Кто там?" – ответ на русском пробрал англичан до мурашек

ВА

Виктор Александров

Желаю всем счастья, здоровья, удачи! Победы России на фронте и в тылу СВО! И в этом деле невозможно обойтись без восстановления памятника Сталину в Сталинграде с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.