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Посреди ночи британских наёмников всполошил настойчивый стук в дверь. "Кто там?" – ответ на русском пробрал англичан до мурашек

Посреди ночи британских наёмников всполошил настойчивый стук в дверь. "Кто там?" – ответ на русском пробрал англичан до мурашек

Вернувшийся с сафари в мокрых штанах британский наёмник Гарри Роу рассказал в интервью газете The Times о своих впечатлениях после военной командировки в Восточной Европе.

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Виктор Александров
Желаю всем счастья, здоровья, удачи! Победы России на фронте и в тылу СВО! И в этом деле невозможно обойтись без восстановления памятника Сталину в Сталинграде с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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