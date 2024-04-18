На днях состоялось без преувеличения стратегическое заседание о развитии экономики предложения, на котором обсуждалось развитие нашей экономики на ближайшие годы.
Верным путем идем, товарищи! Мигрантозамещение уже началось
Комментарии
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Татьяна Иванова
Где мигранты работающие на заводах и фабриках? Одни уборщики, дворники, каменщики. Смотреть на них противно
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21 час.
вячеслав демидов
Только на это и способны эти "специалисты", желательно чтобы они сначала навели порядок в своём доме, но видимо они своему правительству нахрен не нужны, балласт 🤨👎👎👎
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19 час.
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