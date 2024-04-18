Верным путем идем, товарищи! Мигрантозамещение уже началось

Где мигранты работающие на заводах и фабриках? Одни уборщики, дворники, каменщики. Смотреть на них противно

вячеслав демидов

Только на это и способны эти "специалисты", желательно чтобы они сначала навели порядок в своём доме, но видимо они своему правительству нахрен не нужны, балласт 🤨👎👎👎