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Верным путем идем, товарищи! Мигрантозамещение уже началось

Верным путем идем, товарищи! Мигрантозамещение уже началось

На днях состоялось без преувеличения стратегическое заседание о развитии экономики предложения, на котором обсуждалось развитие нашей экономики на ближайшие годы.

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Комментарии
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Татьяна Иванова
Где мигранты работающие на заводах и фабриках? Одни уборщики, дворники, каменщики. Смотреть на них противно
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21 час.
вячеслав демидов
Только на это и способны эти &quot;специалисты&quot;, желательно чтобы они сначала навели порядок в своём доме, но видимо они своему правительству нахрен не нужны, балласт 🤨👎👎👎
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19 час.

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