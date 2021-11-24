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Названы сроки начала перекрестных полетов России и США

Перекрестные полеты российских космонавтов на кораблях США Crew Dragon и американских астронавтах на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года, такие сроки назвал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

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