Названы сроки начала перекрестных полетов России и США

Перекрестные полеты российских космонавтов на кораблях США Crew Dragon и американских астронавтах на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года, такие сроки назвал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Перекрестные полеты российских космонавтов на кораблях США Crew Dragon и американских астронавтах на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года, такие сроки назвал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
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